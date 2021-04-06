Ректору университета предъявлено обвинение по делу о гибели студентов в душе

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Руководителю Сахалинского госуниверситета предъявлено обвинение по делу о гибели в общежитии двух студентов, которые получили смертельные удары током. Как сообщили в СК, ей вменили ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).

Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие считает, что она не обеспечила соблюдение правил устройства электроустановок в ванных комнатах общежития, что и повлекло гибель двух студентов в результате технического поражения электрическим током.

Студенты погибли в общежитии СахГУ в ночь на 26 марта. Сообщалось, что один студент получил электротравму, когда мылся в душе, а второй - когда попытался его спасти. Им было 18 и 19 лет.

28 марта был арестован директор департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса СахГУ, его обвинили в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Всех студентов университета перевели на удаленку на время проверки и ремонта общежитией. Студенты выложили в соцсетях фотографии и видеозаписи, иллюстрирующие состояние общежитий: грибок, плесень, оголенные провода, ветхая сантехника, дыры в полах, облезлые стены в туалетах и в душевых, тараканы.