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В ДНР отвергли связь призыва в армию с обострением в Донбассе

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Призыв на срочную службу в армию ДНР не связан с обострением ситуации на линии соприкосновения, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Что касается обострения и призыва (в армию - ИФ), я бы не стал связывать эти вещи. Призыв планировался уже давно", - заявил журналистам в среду Пушилин.

Он добавил, что сейчас призыв на срочную службу в армию носит добровольный характер.

"Пока у нас добровольный призыв. Потом мы планируем выйти на всеобщий призыв. Сейчас мы призвали 200 человек, но желающих гораздо больше", - добавил он.

Ранее в ДНР заявили о проведении первого призыва на срочную службу. Все 200 призывников не будут принимать участие в боевых действиях.

ДНР Донбасс Денис Пушилин Украина

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