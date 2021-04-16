Мишустин выступил за проведение информационной кампании о вакцинации

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Среди россиян нужно проводить информационную кампанию о необходимости вакцинации от коронавируса, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Уже несколько месяцев по всей стране граждане делают эти прививки. Очень важно дать им больше информации, рассказать о возможностях вакцины и объяснить, почему она необходима", - заявил он в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава.

Мишустин отметил, что российские ученые первыми в мире разработали эффективную и качественную вакцину "Спутник V", которая уже зарегистрирована в 60 странах.

"Готова уже и четвертая вакцина - "Спутник Лайт". Сейчас она проходит регистрацию. После завершения всех необходимых процедур она также будет включена в программу вакцинации. А значит, еще больше людей смогут сделать прививку, защитить себя и своих близких от опасной инфекции", - добавил он.

Мишустин также обратил внимание, что ситуация с распространением коронавируса постепенно стабилизируется.