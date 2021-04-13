В Кремле отрицают политическую подоплеку запрета полетов в Турцию

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Россия решила ограничить авиасообщение с Турцией не по политическим мотивам, а из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в этой стране, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Его спросили, связано ли это решение с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке Украины.

"Нет. Ситуация носит исключительно эпидемиологический характер, решение связано с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции", - ответил Песков.

Он отметил, что пандемия в мире продолжается, в России пока ситуация с заболеваемостью складывается лучше, чем в соседних странах, в Европе или той же Турции.

Пескова также спросили, можно ли считать, что масочная эпоха в России завершена с учетом того, что накануне Путин и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова во время посещения Парка покорителей космоса имени Гагарина в Саратовской области были без масок.

"Нет, это абсолютно не значит. Согласитесь, что они не были в местах массового скопления людей, все-таки они были на открытом воздухе. Но эпоха масок не закончилась, именно об этом говорят все специалисты-эпидемиологи", - сказал пресс-секретарь.

Говоря о поездках президента, Песков сказал, что они случаются не так часто, как хотелось бы, но "они были до этого и будут продолжаться дальше".

Вице-премьер Татьяна Голикова вечером 12 апреля объявила, что принято решение ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. В Турцию не будут летать ни регулярные рейсы, ни чартеры, оттуда только будут вывозить россиян, выехавших на отдых от ограничения сообщения, а также участников строительства атомной электростанции Аккую. Также сохранится по два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.

В Минздраве Турции вскоре заявили, что Россия направит делегацию в эту страны для оценки эпидемиологической обстановки, в Москве такие планы пока опровергли.