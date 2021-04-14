ЦБ предупредил о росте дисбалансов в экономике из-за продления заморозки цен

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Продление заморозки цен на сахар и подсолнечное масло поможет временно стабилизировать цены, но увеличение срока действия ограничений может привести к накоплению более значительных дисбалансов и созданию неконкурентных условий для крупных компаний, предупредил Банк России.

Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".

Аналитики ЦБ отмечают, что в марте возобновился рост цен на сахар, а на подсолнечное масло он резко ускорился на фоне проблем торговых сетей с закупкой этих товаров по фиксированным ценам у производителей. Это стало одной из причин продления действия соглашения об удерживании цен на сахар - до 1 июня, на подсолнечное масло - до 1 октября и введения с 1 апреля дополнительных субсидий производителям. Также с 1 июля планируется повышение экспортной пошлины на подсолнечник, а с 1 сентября - введение демпфера на экспорт подсолнечного масла.

"На период действия новых мер цены могут стабилизироваться, хотя в начале апреля их рост продолжился, однако увеличение срока их действия может привести к накоплению более значительных дисбалансов, созданию неконкурентных условий для крупных компаний и негативным последствиям для производства и инвестиций в отрасль в среднесрочном периоде", - говорится в обзоре.

7 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина призвала как можно скорее отказаться от регулирования цен, поскольку оно искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства.