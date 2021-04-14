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Путин наградил Орденами Мужества пожарных, тушивших "Невскую мануфактуру"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил Орденами Мужества пожарных, тушивших возгорание на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге, двух из них - посмертно.

Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, к награде представлены Илья Белецкий (посмертно) и Константин Старцев (посмертно), а также Антон Соколов и Борис Старковский.

В документе отмечается, что пожарные награждены "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях".

Пожар на "Невской мануфактуре"

Возгорание в Петербурге в производственно-складском помещении, принадлежащем АО "Невская мануфактура", началось около полудня 12 апреля. Огонь распространился на площади 10 тыс. кв.м. Локализовать его удалось спустя десять часов с начала работы спасателей. Здание выгорело полностью.

Сообщалось об одном погибшем на пожаре сотруднике МЧС и троих пострадавших, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Работы по тушению завалов здания продолжаются до сих пор.

Причины инцидента устанавливаются.

В связи с инцидентом было возбуждено два уголовных дела, задержаны генеральный директор АО "Невская мануфактура" и его заместитель.

Еще один пожар, на котором погиб сотрудник МЧС, произошел 10 апреля в строящемся частном жилом доме в городе Асбест Свердловской области. В ходе тушения пожара обрушилась стена дома, в результате сотрудник получил смертельные травмы, сообщало региональное управление МЧС.

Пожар в здании "Невской мануфактуры"

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Владимир Путин Петербург Невская мануфактура МЧС

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