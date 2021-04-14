Семья погибшего при тушении "Невской мануфактуры" пожарного получит 1 млн руб.

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Пострадавшие при тушении "Невской мануфактуры" пожарные и семья погибшего сотрудника МЧС получат выплаты из резервного фонда правительства Петербурга, сообщила в среду пресс-служба Смольного.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Члены семьи старшего инструктора газодымозащитной службы 64-й пожарно-спасательной части Ильи Белецкого, погибшего при тушении, получат 1 млн рублей.

Двоим пострадавшим пожарным - Борису Старковскому и Антону Соколову, - выплатят по 500 тыс. рублей, Артему Нестерову - 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин наградил орденами "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях", Старковского и Соколова, а также Белецкого - посмертно.

Возгорание в производственно-складском помещении, принадлежащем АО "Невская мануфактура", началось около полудня 12 апреля, огонь распространился на площади 10 тыс. кв.м, локализовать его удалось спустя десять часов с начала работы спасателей. При тушении погиб один сотрудник МЧС и пострадали трое, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В связи с пожаром было возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Его материалы переданы в центральный аппарат СК РФ.

Кроме того, были задержаны генеральный директор АО "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич, они являются подозреваемыми по делу об оказании небезопасных услуг по ч. 2 ст. 238 УК РФ.