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"Невскую мануфактуру" продолжают тушить снаружи

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге продолжают тушить догорающую "Невскую мануфактуру", сотрудники МЧС не пытаются пройти внутрь стен и тушат пожар снаружи, сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Андрей Литовка.

"Пожар еще продолжаем тушить: тлеет в завалах на площади 150 квадратных метров. (...) Внутрь тяжело проникнуть: там нависающие балки и стены, которые могут обрушиться и повредить как технику, так и личный состав. Поэтому делаем все аккуратно, не заходим", - сказал он.

Во вторник утром в МЧС оценивали площадь тлеющих завалов в 500 квадратных метров, поздним вечером в понедельник - в 1000.

Из троих пострадавших пожарных одного в среду выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение. Врачи оценили его состояние при выписке как удовлетворительное. Состояние еще двоих остается тяжелым.

Пожар в бизнес-центре, расположенном в комплексе дореволюционных фабричных зданий, начался около полудня в понедельник. Площадь возгорания достигала 10 000 квадратных метров. От здания остался только остов. В Смольном уже заявили, что новое строительство на этом месте невозможно, сгоревшее здание нужно будет восстановить.

При тушении погиб один сотрудник МЧС и пострадали трое.

Причины пожара установит следствие.

Пожар в здании "Невской мануфактуры"

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Невская мануфактура Петербург МЧС

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