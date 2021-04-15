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Мишустин утвердил новые меры подержки бизнеса в сфере выездного туризма

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Компании, как и годом ранее, освободили от уплаты взносов в резервный фонд объединения "Турпомощь" в 2021 году. Также им продлили на 2021 год возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно. Кроме того, ежегодные взносы в этот фонд туроператоры будут платить в сокращенном размере - 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2020 год. Перечислить деньги разрешается до 15 апреля 2022 года.

Также изменены правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности.

"В частности, с двух недель до одного месяца увеличивается срок подачи уведомления о возврате туристам средств, которое туроператор направляет в объединение "Турпомощь". Корректировка срока связана с тем, что на проведение необходимых расчетов туроператорам требуется больше времени. Решение поддержит участников отрасли и поможет продолжить выполнять обязательства перед туристами, чьи туры были отменены из-за коронавируса", - подчеркивается в сообщении.

Ранее туроператоры назвали новым ударом по бизнесу решение правительства с 15 апреля по 1 июня закрыть авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения там ситуации с коронавирусом. По данным Ассоциации туроператоров России, на этот период в эти страны было продано почти 540 000 туров на общую сумму 35 млрд рублей.

Хроника 27 января 2020 года – 15 апреля 2021 годаЭкономический кризис
Михаил Мишустин правительство Турция Танзания АТОР коронавирус Турпомощь

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