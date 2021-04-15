Что произошло за день: четверг, 15 апреля

Новые санкции, смертельный пожар в Свердловской области и зарплаты космонавтов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США ввели новые санкции против России. Белый дом ввел ограничения против 32 юридических и физических лиц, "осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США". По информации американского Минфина, в черный список попал первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов. Новые санкции коснутся также 25 российских компаний в ответ на "злонамеренную деятельность", в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму. Из страны вышлют десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, включая тех, кого американская сторона называет представителями российской разведки. Кроме того, банкам США с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ. При этом сделок на вторичном рынке ограничения не касаются. В Москве уже пообещали зеркальный ответ, включающий как минимум высылку дипломатов. Посла США вызвали в МИД РФ и обещают ему "тяжелый разговор". Джо Байден в своем письме Конгрессу объяснил необходимость санкций "необычной и чрезвычайной" угрозой Америке со стороны РФ. Как выяснил CNN, американский президент ранее предупредил российского коллегу о готовящихся мерах.

- Пятеро детей погибли в результате пожара в Свердловской области. Пострадали еще четыре человека, в том числе двое детей - 3 лет и 1,3 года. Причиной пожара в доме, где проживала многодетная семья, могла стать ветхая проводка.

- В России за сутки выявлено почти 9 тыс. случаев заражения COVID-19. В Москве показатель суточной заболеваемости коронавирусом вырос на треть: 2 455 заболевших против 1 837 накануне. Академик РАН Александр Чучалин рассказал, что COVID-19 может протекать в хронической форме. По его словам, такие примеры уже фиксируются.

- Рэпер Гулиев получил четыре года колонии за ДТП на Остоженке. В 2020 году он, находясь в состоянии наркотического опьянения, проехал на красный свет на перекрестке и устроил аварию, в которой пострадали три человека.

- Российским космонавтам поднимут зарплаты на 50-70%, сообщил Михаил Мишустин. Согласно постановлению, оклад инструкторов-космонавтов вырастет до 165,9 тыс. руб. Учитывая бонусную систему (бонус может составлять до 160%), оклад инструктора-космонавта при максимальной надбавке составит около 429 тыс. рублей.

- УЕФА отстранил российского судью Лапочкина на 90 дней. По данным СМИ, рефери не сообщил, когда на него пытался повлиять один из участников матча Лиги Европы. Лапочкин отказался обеспечить необходимый результат, но не сообщил в УЕФА об инциденте.