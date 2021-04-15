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Предложение Байдена о саммите с Путиным осталось в силе и после санкций

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Предложение Вашингтона провести встречу президента США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина в третьей стране остается в силе, несмотря на введенные в четверг американские санкции, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Приглашение остается в силе, и мы считаем, что саммит был бы хорошим шагом вперед к развитию стабильных и предсказуемых отношений", - ответила Псаки на вопрос, делают ли санкции организацию саммита менее вероятной.

В телефонном разговоре во вторник, 13 апреля, Байден, как сообщалось, предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране.

В четверг власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать 10 сотрудников дипломатической миссии РФ в Вашингтоне. Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга. Как говорится в сообщении ведомства, после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые ограничительные меры Вашингтона не будут способствовать встрече Путина и Байдена. Он отметил, что встречу президентов России и США невозможно организовать в кратчайшие сроки.

США РФ

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