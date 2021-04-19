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Ограничения из-за COVID-19 в Новосибирской области продлят до конца мая

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Власти Новосибирской области продлят до 31 мая включительно действие ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник.

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"Поручаю министерству юстиции подготовить проекты соответствующих нормативных актов о продлении всех мероприятий ограничительных до 31 мая включительно", - сказал он.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 в регионе сохраняется на одном уровне в последнее время - если за прошедшую неделю было зарегистрировано 544 случая, неделей ранее - 550, при этом объем тестирования вырос, сообщил глава управления Александр Щербатов.

Из ограничительных мер в регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, расширен круг тестирования на COVID-19 - помимо больных с признаками ОРВИ, в него включены члены семьи заболевшего.

Хроника 09 января 2020 года – 19 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Новосибирская область Андрей Травников COVID-19 коронавирус

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