Ограничения из-за COVID-19 в Новосибирской области продлят до конца мая

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Власти Новосибирской области продлят до 31 мая включительно действие ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник.

"Поручаю министерству юстиции подготовить проекты соответствующих нормативных актов о продлении всех мероприятий ограничительных до 31 мая включительно", - сказал он.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 в регионе сохраняется на одном уровне в последнее время - если за прошедшую неделю было зарегистрировано 544 случая, неделей ранее - 550, при этом объем тестирования вырос, сообщил глава управления Александр Щербатов.

Из ограничительных мер в регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, расширен круг тестирования на COVID-19 - помимо больных с признаками ОРВИ, в него включены члены семьи заболевшего.