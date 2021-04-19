Смольный через суд потребовал восстановить "Невскую мануфактуру"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга обратился в суд с требованием восстановить сгоревшую "Невскую мануфактуру". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, сегодня комитет направил в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление. В нем идет речь о том, чтобы обязать АО "Невская Мануфактура" "в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выполнить комплекс противоаварийных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон" ("Невская мануфактура" - ИФ) и в течение 48 месяцев выполнить работы по его реставрации".

Также комитет просит установить неустойку за неисполнение решения суда в установленный срок в размере 100 тысяч рублей, а случае дальнейшего неисполнения – по 200 тысяч рублей ежемесячно, следует из пресс-релиза.

Около полудня 12 апреля в здании АО "Невская мануфактура" начался крупнейший, по оценке МЧС, в современной истории Петербурга пожар. Работы на месте возгорания продолжались до 16 апреля. Здание сгорело до остова. При тушении погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белецкий и пострадали трое его сослуживцев, двое из них – Борис Старковский и Антон Соколов – находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Причины инцидента устанавливаются. Возбуждены два уголовных дела. Арестованы гендиректор АО "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич.

Сгоревшие здание является памятником регионального значения и по закону подлежит восстановлению. Один из акционеров АО "Невская мануфактура" Алексей Устаев уже написал губернатору Петербурга Александру Беглову письмо, в котором подтвердил намерения отреставрировать исторические объекты.