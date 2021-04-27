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"Московская биржа" продолжит работу между майскими праздниками

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила, что будет проводить торги с 4 по 7 мая и 10 мая, хотя эти дни объявлены нерабочими.

4–7 мая биржа будет работать в режиме длительных общероссийских выходных, предупредил компния.

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, на фондовом, денежном и товарном рынках, на срочном рынке, на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), на рынке депозитов, на рынке кредитов будут проходить по стандартному расписанию; расчеты по итогам торгов проводятся ежедневно по стандартному расписанию.

В эти дни будут проводиться размещения ценных бумаг, которые были ранее зарегистрированы и включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам.

10 мая на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут доступны торги по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения. На фондовом рынке в режимах "Т+" и "репо с ЦК", а также на рынке депозитов не будут осуществляться расчеты по сделкам в иностранной валюте. Расчеты по сделкам в иностранной валюте на фондовом рынке в режимах торгов без центрального контрагента (ЦК) и на рынке кредитов будут осуществляться в обычном режиме.

С 1 по 3 мая, 8 и 9 мая торги проводиться не будут.

"Обращаем внимание, что в течение нерабочей недели "Московская биржа" будет решать только задачи по поддержке непрерывности торгов, клиринга и расчетов. Все остальные службы "Московской биржи" работать не будут. В том числе не будет осуществляться прием и выдача корреспонденции, не будут производиться регистрация и допуск к торгам новых выпусков ценных бумаг, допуск новых участников к торгам и клирингу, заключение новых договоров (в том числе по маркетмейкерским программам), публикация маркетинговых данных", - предупредила торговая площадка.

23 апреля президент Владимир Путин по предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявил нерабочими дни между майскими праздниками в 2021 году. Получается, что можно будет отдыхать с 1 по 10 мая включительно. Вице-премьер Татьяна Голикова затем уточнила, что органы власти, организации и работодатели сами будут решать, работать им или не работать между праздниками.

Московская биржа

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