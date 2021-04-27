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Москальковой передали жалобы на электрошокеры на акции 21 апреля в Петербурге

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Петербургский омбудсмен Александр Шишлов написал уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и главе Совета при президенте РФ по правам человека Валерию Фадееву о жалобах на нарушения прав граждан на несогласованной акции протеста 21 апреля, сообщила во вторник пресс-служба петербургского омбудсмена.

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"Полагаю, что одной из причин необоснованного применения физической силы и специальных средств является отсутствие должной правовой и процессуальной оценки фактов явного превышения должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, отмеченных ранее на несогласованных мирных акциях в Санкт-Петербурге", - приводит пресс-служба текст обращения Шишлова.

Москальковой были направлены результаты предварительного анализа информации из жалоб, СМИ, социальных сетей, от наблюдателей петербургского омбудсмена, работавших на акции, членов Адвокатской палаты и Общественной наблюдательной комиссии. Они "позволяют сделать выводы о необоснованном применении спецсредств (в т.ч. электрошокеров) к не оказывающим сопротивления гражданам в ходе несогласованной, но мирной акции и об иных нарушениях прав человека и действующего законодательства", указывают в аппарате Шишлова.

При этом 21 апреля фактов задержания журналистов не зафиксировано, что, по оценке Шишлова, подтверждает, что для эффективного обеспечения работы СМИ, как и для обеспечения общественного порядка, достаточно соблюдать действующие законы, а не создавать дополнительные "реестры журналистов" для публичных мероприятий и снабжать их QR-кодами.

По состоянию на вторник в аппарат уполномоченного поступило 104 обращения в связи с задержаниями. ГУ МВД сообщило о 4,5 тыс. участниках акции 21 апреля в Петербурге. Официальных данных о количестве задержанных не поступало.

Санкт-Петербург Татьяна Москалькова Александр Шишлов

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