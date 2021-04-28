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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:28Заразились
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"Росатом" обеспокоен ростом заболеваемости COVID-19 в Москве и Петербурге

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В "Росатоме" следят за 618 сотрудниками, которые заразились коронавирусом, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам. Он отметил, что на пике в компании одновременно болели больше 8000 человек.

"При этом мы видим, что в Москве и Санкт-Петербурге наметился рост числа заболевших. Это тревожный сигнал. Мы должны быть готовы к новой вспышке и в других регионах страны", - сказал он.

Он призвал сотрудников соблюдать все санитарные и противоэпидемические меры, особенно на праздниках, и прививаться.

"Еженедельно в нас в отрасли прививку делают порядка трех тысяч человек, в настоящее время вакцинировано 20% сотрудников. Но для создания коллективного иммунитета этого мало. Поэтому я призываю всех, у кого нет прямых противопоказаний, сделать себе прививку", - добавил Лихачев.

В обращении он также отметил, что в условиях эпидемии "Росатому" удалось работать по планам, не меняя их, а также сообщил о росте числа травм на производстве.

"Росатом" - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. Госкорпорация объединяет около 400 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 250 тысяч человек. Зарубежный бизнес-портфель "Росатома" включает 35 энергоблоков в 12 странах.

По данным оперативного штаба на утро 28 апреля, за минувшие сутки в Москве выявили 1840 новых случаев COBID-19, в Петербурге - 723, эти регионы лидируют по суточному приросту заболеваемости. В предыдущие сутки в Москве сообщали о 2098 заразившихся коронавирусом, до этого с 22 апреля в городе ежедневно фиксировали больше 2500 новых случаев заболевания.

Росатом Петербург Москва Алексей Лихачев коронавирус

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