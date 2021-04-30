Торговцам закрытых ростовских рынков предложили территорию аэропорта

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону для торговцев с закрытых рынков Аксайского района оборудовали 875 торговых мест на территории старого аэропорта, сообщило управление информационной политики регионального правительства. Всего там обустроят 1400 торговых мест.

Первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров через пресс-службу подчеркнул, что это временное решение, поскольку территорию аэропорта планируют застроить.

Он напомнил, что в Аксайском районе пять рынков из шести закрыли в обеспечительном порядке, запретив торговлю на спорном объекте. Чтобы предприниматели могли распродать скоропортящиеся фрукты и овощи, а жители города не лишились доступных товаров, торговцам нашли новую площадку. Это асфальтированная территория общей площадью почти 245 тысяч квадратных метров. На ней есть биотуалеты, мусорные контейнеры, подписан договор о вывозе с нее мусора, подведена вода, электричество и организована охрана.

Чиновники продолжают встречаться с инициативными группами предпринимателей. 30 апреля Гончаров обсуждал ситуацию с представителями закрытых торговых комплексов "Алмаз", "Атлант" и "Строительный".

27 апреля более 3500 силовиков оцепили территорию рынков, расположенных на площади около 15 га в Аксайском районе на выезде из Ростова-на-Дону с двух сторон от трассы М-4 "Дон". Сообщалось, что полиция решила проверить, на каких основаниях работают эти рынки. Проверку провели в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко.

28 апреля чиновники областной администрации объявили, что из проверенных шести рынков продолжит работать только рынок "Классик", у которого оказались разрешительные документы. Торговцам с остальных рынков - "Атлант-сити", "Атлант-юг", "Алмаз", "Строительный" и "Овощной" - Ростов-на-Дону был готов предложить 9000 торговых мест. Власти обдумывают, какие меры господдержки можно предложить тем, чей бизнес пострадал в связи со сложившейся ситуацией.