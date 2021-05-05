В связи с пожаром в отеле "Вечный зов" задержаны двое

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - По делу о гибели двух человек при пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве в порядке ст. 91 УПК задержаны двое подозреваемых, сообщили в столичном главке СКР.

Это "генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля 1979 года рождения", говорится в пресс-релизе.

В СК напомнили, что основная версия причины пожара в гостинице - это короткое замыкание вследствие ненадлежащей эксплуатации здания.

Пожар в гостинице на 6-й Кожуховской улице в Москве произошел в ночь на 4 мая. В здании в этот момент находились чуть больше 300 человек, и около трети из них - это были дети, которых созвали в столицу на неофициальный слет кадетов. Погибли двое взрослых. Есть пострадавшие, которые отравились продуктами горения.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст. 238 УК, об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекшем смерть двух человек.