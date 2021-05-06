Представители ФБК обжаловали решение суда об ограничении деятельности

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Представители Фонда борьба с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) подали жалобу на решение Мосгорсуда, ограничившего деятельность организации в рамках рассмотрения иска прокуратуры о ее запрете, сообщили в четверг "Интерфаксу" в правозащитном объединении "Команда 29", юристы которого представляют фонд в суде.

"Решение, которое мы оспариваем, по сути, запрещает ФБК как организацию до вынесения итогового судебного акта по делу. Мы как юристы не можем его принять и считаем незаконным", - сказала юрист "Команды 29" Валерия Ветошкина.

По словам другого представителя ФБК Максима Оленичева, "часть запретов не могла быть наложена судом".

"Например, по смыслу действующего законодательства, запрет на проведение публичных мероприятий не релевантен для фонда, он не может их организовывать. Поэтому суд вышел за пределы действующего законодательства, что указывает на его желание максимально создать препятствия в деятельности организации. Очевидно, что деятельность ФБК не представляет никакой опасности нарушения прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, поскольку соответствует требованиям закона", - отметил Оленичев.

Жалоба направлена в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Мосгорсуд 27 апреля по ходатайству прокуратуры вынес определение о предварительных мерах защиты в виде запрета определенных действий в отношении ФБК и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, признан в РФ иноагентом).

Согласно решению суда, ФБК и ФЗПГ запрещено: пользоваться государственными, муниципальными и иными средствами массовой информации, а также размещать материалы на сайте в интернете; организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия; принимать участие в выборах и референдумах; использовать банковские вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью данных организаций, возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, а также расчетов по трудовым договорам.

Рассмотрение иска прокуратуры о признании экстремистскими организациями, а также запрете и ликвидации деятельности ФБК, ФЗПГ, а также "Штабов Навального", деятельность которых приостановлена решением прокурора Москвы и которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, назначено на 17 мая.

Как заявили ранее в московской прокуратуре, "под прикрытием либеральных лозунгов ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации". По оценке прокуратуры, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе, с использованием сценария "цветной революции".

В прокуратуре заявили, что в представленных суду материалах "содержатся исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность и дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе, путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами".

По мнению надзорного ведомства, подконтрольные Навальному организации координируются зарубежными центрами, ведущими деструктивные действия в отношении России.

Министерство юстиции РФ включило ФБК в реестр НКО-иноагентов в октябре 2020 года после того, как в ходе проверки главка Минюста по Москве выявило денежные транши на сумму более 140 тыс. рублей, поступивших в фонд из Испании и США. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования.

Летом 2020 года Навальный объявил о ликвидации фонда как юридического лица и переносе его на другое юридическое наименование. Новое формальное наименование - некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан - ФЗПГ. "Штабы Навального" существуют во многих регионах.

В декабре 2020 года в Минюсте сообщили о внесении ФЗПГ в реестр НКО-иноагентов.

Руководитель "Штабов Навального" Леонид Волков 29 апреля заявил об их роспуске.