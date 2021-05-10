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Путин и Жапаров обсудили конфликт на киргизско-таджикской границе

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президенты Киргизии и России Садыр Жапаров и Владимир Путин обсудили по телефону конфликт на киргизско-таджикской границе, сообщает в понедельник пресс-служба киргизского лидера.

По данным киргизской стороны, президенты договорились о рабочем визите Жапарова в Москву в конце мая, а Путин заявил о готовности России оказать Киргизии необходимую помощь в преодолении гуманитарных последствий приграничного конфликта.

В Москве лидеры планируют обсудить вопросы региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, а также борьбу с COVID-19 и поставки в Киргизию российских вакцин.

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" возле села Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение между силовиками Киргизии и Таджикистана. Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии продолжались 30 апреля и 1 мая.

1 мая сторонам удалось договориться о полном прекращении огня и отводе сил от границы. В этот же день таджикские военнослужащие покинули территорию Киргизии.

В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны погибли 36 человек, пострадали 190. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих. Согласно информации Минздрава Киргизии, более 80% пострадавших имели огнестрельные и осколочные ранения.

По данным пресс-службы Согдийской области Таджикистана, жертвами конфликта стали 19 таджикских граждан, 87 человек ранены.

По данным Баткенской областной администрации, свыше 60 тысяч граждан Киргизии покинули приграничную территорию и были эвакуированы из зоны конфликта. По данным МЧС страны, в киргизских селах были разрушены 220 домов и объектов.

В Бишкеке расценили действия Таджикистана как военную агрессию с целью захвата территории республики.

Хроника 29 апреля – 10 мая 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Киргизия Садыр Жапаров Владимир Путин

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