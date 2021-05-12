Беглов оценил в 77 млрд рублей меры поддержки петербуржцев в пандемию

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В 2020 году из бюджета Петербурга на внеплановую поддержку граждан в условиях пандемии было потрачено 77 млрд рублей, социальные расходы бюджета увеличились по сравнению с 2019 годом почти на треть, заявил губернатор Александр Беглов в городском ЗакСобрании.

"С учетом субсидий за жилье и коммунальные услуги, выплат безработным гражданам, затрат на дополнительную поддержку отдельных льготных категорий общая сумма составила 77 млрд рублей", - сказал он.

В результате, по его словам, Петербург стал одним из немногих регионов, где удалось сохранить реальные доходы граждан на уровне 2019 года.

Кроме того, три пакета помощи бизнесу до 2022 года обойдутся бюджету Петербурга почти в 34 млрд рублей.

Беглов добавил, что негативное влияние коронавирусного кризиса на Петербург оказалось наиболее масштабным за несколько десятилетий, но на текущий момент можно сказать, что городу удалось справиться с вызовами пандемии.

В сентябре 2020 года в мэрии Москвы расходы по поддержке граждан и системы здравоохранения города в связи с пандемией оценили в 284 млрд рублей. В марте 2021 года заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что в условиях пандемии предприятия Москвы получили в рамках федеральных и городских мер поддержки в общей сложности $7 млрд.