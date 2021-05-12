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Telegram грозит еще четыре штрафа на сумму до 16 млн рублей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Москве в мировой суд Таганского района поступили четыре новых протокола об административном правонарушении в отношении Telegram, сообщили "Интерфаксу" в суде. Дата их рассмотрения еще не назначена.

Протоколы составили в Роскомнадзоре по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена российским законодательством). Наказание за такое правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Получается, компании грозят штрафы на общую сумму до 16 млн рублей.

12 мая мировой судья Таганского района назначил Telegram два штрафа на общую сумму 5 млн рублей за неудаление призывов выходить на несогласованные акции. Компания была признана нарушителем по той же административной статье.

Ранее за аналогичные правонарушения суд оштрафовал Twitter и TikTok на 8,9 и 2,6 млн рублей соответственно. Twitter эти штрафы оспорил.

В мае и июне суд рассмотрит составленные Роскомнадзором протоколы об аналогичных правонарушениях в отношении Facebook, Twitter, TikTok и Google. Всего на рассмотрении в суде находится более 20 административных протоколов в отношении соцсетей.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что с 11 февраля составили административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы к несовершеннолетним участвовать к несанкционированных акциях.

Telegram Москва Таганский суд Роскомнадзор

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