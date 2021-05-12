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Что произошло за день: среда, 12 мая

Арест напавшего на школу в Казани, Мишустин о жадных торговых сетях и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Напавший на школу в Казани арестован. Ильназ Галявиев заключен под стражу до 11 июля. Галявиеву назначат психолого-психиатрическую экспертизу, однако СКР уже выяснил, что в 2020 году молодому человеку поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. На учете у психиатра он не состоял, но его неадекватное поведение мешает полноценному проведению следственных действий. Сообщников у Галявиева не было, а его телеграм-канал с угрозами стал публичным за несколько минут до нападения, подписчики появились лишь после того, как он был задержан полицией.

- Число госпитализированных после стрельбы в Казани возросло до 23: это 20 детей и трое взрослых. Девять пострадавших направлены на лечение в Москву. Все девять жертв стрельбы в столице Татарстана были похоронены сегодня.

- Мишустин выступил против закрытия выезда из РФ в связи с коронавирусом. Так глава кабмина отреагировал на предложение парламентария закрыть выезд россиян за границу на отдых в связи с пандемией и таким образом решить вопрос их отдыха внутри страны. Между тем в РФ за сутки выявлено еще 8 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве суточный прирост составил 2718.

- Более тысячи снарядов выпущены с начала недели по Израилю из сектора Газа, заявляют в израильской армии. Погибли шесть граждан Израиля. В ХАМАС подтвердили, что при ударе израильской армии погиб командир боевого крыла этого движения, отвечавший за операции в городе Газа.

- Суд Екатеринбурга рассмотрел три дела против Ройзмана после несогласованных акций. Экс-мэру назначено 30 часов обязательных работ за участие в несанкционированной акции 21 апреля, а также по девять суток ареста по обвинению в организации этой акции и акции 31 января.

- Премьер РФ объяснил рост цен на продукты жадностью торговых сетей. Михаил Мишустин заверил, что "у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах".

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