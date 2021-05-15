Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:54Заразились
на 15.05В России 4 931 691+8 790В мире 161 894 208+718 060

Глава РАН призвал привлечь ученых к обсуждению закона о просветительстве

Глава РАН призвал привлечь ученых к обсуждению закона о просветительстве
Фото: Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Учёные должны участвовать в обсуждении механизмов реализации закона о просветительской деятельности, считает глава Российской академии наук Александр Сергеев.

"Мы не знакомы с подзаконными актами, как этот закон будет реализовываться. Очень надеемся, что нас пригласят в соответствующую комиссию, наверное, в Думе, которая будет обсуждать механизмы. Мы выразили свое мнение в свое время - РАН не поддерживает этот закон главным образом потому, что он существенным образом затруднит работу наших учёных как просветителей", - сказал Сергеев, отвечая на вопрос "Интерфакса" в кулуарах российского форума "Молодёжь и наука", который проходит в Нижнем Новгороде.

Сергеев констатировал, что у ученых не будет желания заниматься наукой, если для чтения лекции их обяжут идти в наркодиспансер и получать справку.

Кроме того, по его мнению, это может затруднить визиты зарубежных учёных в Россию.

В РоссииРАН выступила против законопроекта, касающегося просветительской деятельностиРАН выступила против законопроекта, касающегося просветительской деятельностиЧитать подробнее

Спорный закон

В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что проект постановления правительства, реализующий резонансный закон о просветительской деятельности, будет доработан с учетом поступивших после общественного обсуждения предложений.

Против принятия законопроекта выступили члены-корреспонденты и профессора РАН. В научном сообществе заявили, что закон может привести к отставанию российской науки в отдельных областях и может создать проблемы при реализации программ международного обмена и сотрудничества.

Голосовали против

Проект постановления 23 апреля был размещен на официальном сайте федеральном портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения, которые завершились 7 мая.

Согласно сведениям с портала, за время обсуждения более 25 тыс. пользователей портала проголосовали против проекта постановления, и только 70 высказались в поддержку.

Авторы и суть

Законодательная инициатива об изменениях в закон об образовании, регламентирующая просветительскую деятельность и международное сотрудничество вузов, была внесена в Госдуму группой парламентариев во главе с руководителем комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым и председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василием Пискаревым.

В РоссииСП дала отрицательный отзыв на инициативу о просветительской деятельностиЧитать подробнее

Закон был принят в марте, подписан главой государства в апреле.

В частности, закон обязывает образовательные организации согласовывать любые договоры о международном сотрудничестве с министерствами, которым они подчинены, получая от них соответствующие заключения. Исключение делается только для договоров об обучении иностранных студентов.

РАН Александр Сергеев

Новости по теме

Новости

В Казани эвакуировали 15 школ из-за сообщений о минировании

В Казани эвакуировали 15 школ из-за сообщений о минировании
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 8,7 тыс. заражений коронавирусом

В РФ за сутки выявлено более 8,7 тыс. заражений коронавирусом

Прекращено дело бизнесмена, давшего взятку экс-помощнице Дворковича

Прекращено дело бизнесмена, давшего взятку экс-помощнице Дворковича

В США бывший спецназовец получил срок за шпионаж в пользу России

Пандемия коронавируса

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Мальтой и еще четырьмя странами

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Мальтой и еще четырьмя странами

Сын экс-главы Мордовии арестован по обвинению в даче взятки

Что произошло за день: пятница, 14 мая

Счета "Радио Свобода" в Москве заблокированы

Счета "Радио Свобода" в Москве заблокированы

Петербургский прокурор попросил запретить пост в инстаграме Dolce&Gabbana

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки задержан в Нижегородской области

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');