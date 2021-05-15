Глава РАН призвал привлечь ученых к обсуждению закона о просветительстве

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Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Учёные должны участвовать в обсуждении механизмов реализации закона о просветительской деятельности, считает глава Российской академии наук Александр Сергеев.

"Мы не знакомы с подзаконными актами, как этот закон будет реализовываться. Очень надеемся, что нас пригласят в соответствующую комиссию, наверное, в Думе, которая будет обсуждать механизмы. Мы выразили свое мнение в свое время - РАН не поддерживает этот закон главным образом потому, что он существенным образом затруднит работу наших учёных как просветителей", - сказал Сергеев, отвечая на вопрос "Интерфакса" в кулуарах российского форума "Молодёжь и наука", который проходит в Нижнем Новгороде.

Сергеев констатировал, что у ученых не будет желания заниматься наукой, если для чтения лекции их обяжут идти в наркодиспансер и получать справку.

Кроме того, по его мнению, это может затруднить визиты зарубежных учёных в Россию.

Спорный закон

В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что проект постановления правительства, реализующий резонансный закон о просветительской деятельности, будет доработан с учетом поступивших после общественного обсуждения предложений.

Против принятия законопроекта выступили члены-корреспонденты и профессора РАН. В научном сообществе заявили, что закон может привести к отставанию российской науки в отдельных областях и может создать проблемы при реализации программ международного обмена и сотрудничества.

Голосовали против

Проект постановления 23 апреля был размещен на официальном сайте федеральном портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения, которые завершились 7 мая.

Согласно сведениям с портала, за время обсуждения более 25 тыс. пользователей портала проголосовали против проекта постановления, и только 70 высказались в поддержку.

Авторы и суть

Законодательная инициатива об изменениях в закон об образовании, регламентирующая просветительскую деятельность и международное сотрудничество вузов, была внесена в Госдуму группой парламентариев во главе с руководителем комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым и председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василием Пискаревым.

Закон был принят в марте, подписан главой государства в апреле.

В частности, закон обязывает образовательные организации согласовывать любые договоры о международном сотрудничестве с министерствами, которым они подчинены, получая от них соответствующие заключения. Исключение делается только для договоров об обучении иностранных студентов.