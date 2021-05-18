РФ не получала обращений от США по поводу атаки на Colonial Pipeline

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - CША не обращались к России по официальным каналам в связи с атакой хакеров DarkSide на трубопровод Colonial Pipeline, заявил журналистам замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов.

"Естественно, ни по каким официальным каналам подобных обращений к нам не поступало", - сказал Мурашов.

По его словам, группировка "никакого отношения к Российской Федерации не имеет".

Замдиректора НКЦКИ сообщил, что специалистам уже сейчас ясно, куда "ведут следы" хакеров и каким вредоносным ПО они пользовались.

"Занесен (вирус), скорее всего, кем-то из сотрудников компании при нарушении требований безопасности", - считает Мурашов.

"Я думаю, это яркий пример: вначале находят виновного, который заранее известен, а уж потом следует разбирательство", - заявил он.

Мурашов отметил, что в РФ криминализировано создание вредоносных программ, в том время как во многих других странах такого регулирования нет.

"Попытки договориться на международном уровне о криминализации вредоносных программ закончились безрезультатно", - сказал замдиректора НКЦКИ, подчеркнув, что договоренностей не удалось достичь из-за позиции США.

Кибератака на Colonial Pipeline

Топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, парализовала хакерская атака 7 мая. 11 мая компания-оператор Colonial Pipeline объявила о постепенном возобновлении работы.

Власти США считают, что именно DarkSide на несколько дней парализовала работу трубопровода Colonial Pipeline. В Вашингтоне утверждали, что хакеры живут в России, однако не имеют никакого отношения к властям РФ.

При этом агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что компания-оператор американского трубопровода Colonial Pipeline заплатила около $5 млн хакерам за восстановление своей компьютерной сети.