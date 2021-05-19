Минздрав насчитал в России 560 тысяч детей, переболевших COVID-19

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В России с начала пандемии коронавирусной инфекцией переболели около 560 тысяч детей в возрасте моложе 18 лет, 112 тысяч из них нуждаются в контроле за сатурацией, говорится в проекте приказа Минздрава, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве подсчитали, что после COVID-19 в контроле за сатурацией нуждаются до 20% переболевших.

Детям, которые перенесли эту болезнь в тяжелой форме, предлагается проводить пульсоксиметрию "для выявления дыхательной недостаточности и оценки выраженности гипоксемии".

В проекте приказа содержатся и некоторые другие предложения по изменению сроков и других деталей обследований и проверок детей, в том числе на предмет сердечно-сосудистых заболеваний, рисков ожирения и появления психических расстройств или зависимости от наркотиков.

По данным экспертов, большинство ранее здоровых детей, перенесших COVID-19 в бессимптомной, легкой или среднетяжелой форме, не требовавшей кислородной поддержки и госпитализации, дополнительного обследования после выздоровления не требуют.

В январе замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что около 8-10% всех случаев заболевания COVID-19 приходится на детей, при этом тяжелую форму течения заболевания у детей регистрируют крайне редко - в 0,2% случаях.