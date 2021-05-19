Подозреваемый в тройном убийстве в Екатеринбурге скончался

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Свердловчанин, который подозревался в убийстве трех человек в сквере около железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, умер в среду в больнице, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"Причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что расследование возбужденного ранее уголовного дела об убийстве продолжается.

В свою очередь руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что сотрудники уголовного розыска установили личности всех убитых.

"Двое из них - ранее судимые граждане. Ранее появившиеся в СМИ сведения о том, что убитые являются рабочими-вахтовиками с севера, не соответствует действительности. Все погибшие являются местными жителями", - отметил он.

По данным Горелых, подозреваемый в совершении преступления после проведенной операции находился под охраной МВД в больнице в очень тяжелом состоянии. Как уточнил он "Интерфаксу", у мужчины было ножевое и огнестрельное ранение.

Как сообщалось, в понедельник, 17 мая, в сквере возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге были обнаружены тела троих мужчин с ножевыми ранениями, личность одного из них уже установлена. Это 34-летний житель Октябрьского района Пермского края.

По данным МВД, сотрудники полиции применили табельное оружие, чтобы задержать подозреваемого в совершении преступления - 34-летнего жителя Туринского района Свердловской области, ранее не судимого и официально нетрудоустроенного. С ножевым ранением его доставили в одну из местных больниц, где провели операцию.

Следователи регионального СУ СКР возбудили уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.105 (убийство двух или более лиц) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)". По версии следствия, подозреваемый, вооруженный ножом, во время задержания попытался напасть на полицейского.

Позже руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Горелых сообщил агентству, что мужчина также является фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного ранее сотрудниками отдела дознания ОВД города Ревда по ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).