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В НИУ ВШЭ 695 человек перевели на удаленку из-за коронавируса

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) 695 учащихся и сотрудников перевели на дистанционное обучение из-за контактов с зараженными коронавирусом, сообщила пресс-служба вуза.

По данным Управления социальной сферы на 28 мая, COVID-19 болели 144 студента, 36 сотрудников и девять лицеистов в московском кампусе. Контактировавших с ними перевели на удаленку на две недели.

За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в вузе выросла в полтора раза.

В Москве, по данным регионального оперштаба на утро 31 мая, суточный прирост заболеваемости составил 2 614 новых случая, в предыдущие сутки - 3719.

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В индийском Хайдарабаде сотрудники полиции выходят на улицу в шлемах в форме вирусной инфекции, напоминая жителям о мерах предосторожности во время пандемии
Хроника 09 января 2020 года – 31 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Москва НИУ ВШЭ коронавирус

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