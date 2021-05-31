В НИУ ВШЭ 695 человек перевели на удаленку из-за коронавируса

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) 695 учащихся и сотрудников перевели на дистанционное обучение из-за контактов с зараженными коронавирусом, сообщила пресс-служба вуза.

По данным Управления социальной сферы на 28 мая, COVID-19 болели 144 студента, 36 сотрудников и девять лицеистов в московском кампусе. Контактировавших с ними перевели на удаленку на две недели.

За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в вузе выросла в полтора раза.

В Москве, по данным регионального оперштаба на утро 31 мая, суточный прирост заболеваемости составил 2 614 новых случая, в предыдущие сутки - 3719.