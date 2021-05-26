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Главному инженеру водоканала Таганрога изменили обвинение по делу о гибели рабочих

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Арестованному главному инженеру водоканала Таганрога (Ростовская область) Юрию Полякову предъявлено обвинение по делу о гибели 11 работников на очистных сооружениях. Об этом сообщила официальный представитель следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Сегодня ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сказала Петренко в среду.

Она отметила, что соблюдение технических требований проекта производства работ и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда были возложены на Полякова. По ее словам, он "не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ, а также не обеспечил соблюдение технологической дисциплины и применение средств индивидуальной защиты".

По данным ведомства, 21 мая в помещении насосной станции на очистных сооружениях канализации МУП "Управление "Водоканал" Таганрога проводились работы по замене задвижки технического водопровода. В ходе работ произошло разрушение осадка, скопившегося за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор.

В результате этого в помещение станции лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы. Это вызвало отравление выполнявших работы сотрудников.

Из-за отравления газами 10 работников МУП, не использовавших средства индивидуальной защиты, потеряв сознание, погибли на месте, еще один скончался в больнице, напомнила Петренко, добавив, что в больницах проходят лечение четыре человека.

Роструд счел гибель работников "Водоканала" Таганрога несчастным случаем на производстве.

По словам Петренко, следователи осмотрели место происшествия с использованием строительной техники, провели следственный эксперимент, изъяли техническую документацию, допросили работников предприятия и назначили экспертизы.

Полякова суд во вторник заключил под стражу. Ему вменялась часть 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух и более лиц).

Статья 216 УК РФ предусматривает такое же наказание – до семи лет заключения.

Таганрог Ростовская область

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