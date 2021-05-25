Поправки о запрете "экстремистам" избираться прошли второе чтение

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект № 1165649-7 о временном запрете лицам, причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций, избираться в любые выборные органы власти.

Речь идет о лишении пассивного избирательного права граждан, причастных к деятельности общественных, религиозных объединений и других организаций, которые российский суд признал экстремистскими или террористическими и на этом основании запретил.

Предполагается, что учредители или члены руководства таких организаций, занимавшие руководящие должности не менее трех лет до их запрета судом, не смогут избираться в течение пяти лет.

Лица, состоявшие или работавшие в таких организациях на рядовых должностях и помогавшие ее работе в срок, начинающийся за год до судебного решения об их ликвидации, не смогут избираться в течение трех лет.

Законопроект в Госдуму внесли восемь депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В первоначальной редакции он предусматривал только временный запрет таким гражданам избираться в Госдуму. Первое чтение он прошел 18 мая.

Ко второму чтению председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли поправки, расширяющие это ограничение на все выборные должности.

Еще одна поправка Клишаса и Крашенинникова гласит, что для лишения пассивного избирательного права "причастность" лиц к работе экстремистской или террористической организации должна быть установлена судом. Она может выражаться как в непосредственном участии в мероприятиях, в связи с которыми организация была признана экстремистской, оказании имущественной, организационно-методической, консультативной и иной помощи, так и в форме высказываний поддержки организации и ее отдельным мероприятиям, в том числе в интернете.

Данные нормы будут применимы лишь к выборам, назначенным после вступления данного закона в силу, следует из текста поправок.

За законопроект во втором чтении проголосовали 290 депутатов, 41 был против. В первом чтении расклад голосов был 291 против 44 (41 голос от КПРФ, один - от ЛДПР и два от "Справедливой России").

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов заявил, что законопроект грубо нарушает права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией.

"Первое - это лишение пассивного избирательного права, второе - это установление ответственности за деяние, которое на момент совершения не считалось преступлением или правонарушением (...) Это в нормальных странах не делается", - сказал он.

По его мнению, вводимые нормы будут препятствовать осуществлению гражданами их избирательных прав, в связи с чем само его принятие может подпадать под понятие экстремистской деятельности согласно соответствующему закону 114-ФЗ.

Депутат-единоросс Дмитрий Ламейкин, отвечая Иванову, отметил, что введение ограничения на пассивное избирательное право юридически не равносильно введению ответственности. По его словам, временный запрет на избрание указанных в инициативе лиц аналогичен ограничениям, накладываемым на депутатов Госдумы и сенаторов: запрету на избрание граждан, имеющих гражданство или вид на жительство иностранного государства, запрет на занятие бизнесом.

Закон вступит в силу в день официального опубликования.