Мосгорсуд подтвердил продление ареста журналисту Сафронову

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил решение Лефортовского суда, который 30 апреля продлил до 7 июля арест журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Жалобу защиты суд отклонил. Защита настаивала в суде апелляционной инстанции на том, что нет оснований удерживать Сафронова в СИЗО.

К 7 июля исполнится год, как Сафронов находится под стражей. Он остается в должности советника главы "Роскосмоса".

30 апреля в Москве был задержан адвокат Сафронова - руководитель "Команды 29" Иван Павлов. Его оставили на свободе под запрет определенных действий, при этом ограничений на участия в деле Сафронова у него нет.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, а в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

Президент Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью, а связано "с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он правительстве работал, и в "Роскосмосе" работал".

В "Роскосмос" Сафронов пришел работать в мае 2020 года. До этого он работал в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.