Минск разрешил консулу РФ в Белоруссии встретиться с россиянкой Сапегой

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона получила от властей Белоруссии разрешение на встречу своего консула с задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разрешение на встречу российского консула с Сапегой получено",- сообщила Захарова журналистам.

"Ожидаем, что в ближайшее время встреча состоится", - отметила она.

Ранее представитель МИД России заявляла, что Сапега задержана на 72 часа, в Белоруссии она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных УК республики.

"Белорусская сторона подтвердила факт задержания Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении", - говорилось в ответе Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она напомнила, что накануне посольство направило в МИД Белоруссии ноту с запросом официального подтверждения задержания гражданки России и предоставления в кратчайшие сроки консульского доступа к ней.

Захарова сообщила, что в первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями Сапеги.

"Он информировал их о предпринимаемых посольством действиях и рекомендовал на случай необходимости квалифицированной юридической помощи адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан, который уже приступил к работе", - сказала она.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был посажен в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, который впоследствии не подтвердился. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

По данным экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, гражданка России Сапега находится в минском изоляторе на Окрестина.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.