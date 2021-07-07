СПЧ заявил о недовольстве жителей 50 регионов РФ "мусорной проблемой"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Жители не менее 50 регионов России недовольны ситуацией с бытовыми отходами, сообщил председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Огромная проблема мусорная - в первую очередь бытовые отходы, чем страшно недовольны граждане. Не менее 50 регионов, в которых есть социальное напряжение по поводу бытовых отходов", - сказал Фадеев в рамках выступления на Международном промышленном форуме "Иннопром", который проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июля.

Глава СПЧ привел в пример историю с Шиесом в Архангельской области, где местные жители устроили акцию экологического протеста против строительства мусорного полигона вблизи железнодорожной станции.

Фадеев отметил, что во время его разговора с бывшим губернатором региона Игорем Орловым выяснилось, что у властей на данный объект нет ни геологический изысканий, ни экологической экспертизы.

"Так нельзя. Надо ответственно относиться к таким серьезным объектам. (...) Это очень серьезный объект, который загрязняет природу и который вызывает мощный резонанс в обществе", - подчеркнул он.