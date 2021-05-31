Задержанный за стрельбу в Екатеринбурге признал вину

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Задержанный за стрельбу в Екатеринбурге Сергей Болков признает свою вину и готов к деятельному раскаяния.

"В протоколе (Сергей Болков - ИФ) указал о согласии с задержанием, признании вины и раскаянии в содеянном", - озвучил судья во время заседания по избранию мер пресечения.

Кроме того, в ходе допроса подозреваемый сказал о том, что события помнит "урывками". После чего Болков был допрошен в качестве обвиняемого, пояснил, что суть предъявленного обвинения ему ясна и понятна, вину в совершении признал, раскаивается, также он подтвердил, что стрелял, отметил судья.

В свою очередь адвокат возражала против ареста. Она указала, что задержанный Болков раскаялся и осознал, что именно произошло.

"Преступление особо тяжкое, деяние страшное. Но как сейчас пояснял мой подзащитный, он раскаялся, осознал, что произошло. И полагаю, что одна лишь тяжесть обвинения не может служить основанием для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. (...) Мой подзащитный впервые привлекается к уголовной ответственности", - сказала адвокат.

Она уточнила, что квартира, из которой велась стрельба, принадлежит Болкову. С ним проживают бывшая супруга и несовершеннолетний сын.

"Подозревается, что у него на сегодняшний день имеется тяжелое заболевание. (..) На данном этапе медицинских документов нет, но, полагаю, в дальнейшем состояние здоровья будет подтверждено документами. (...) Он желал бы принести свои извинения перед потерпевшей стороной, раскаяться, и возможно, помочь в дальнейшем следствию", - добавила адвокат.

Ранее сообщалось, что следователи ходатайствуют об аресте Болкова на два месяца.

Стрельба в Екатеринбурге

Накануне пьяный мужчина, как впоследствии оказалось - бывший сотрудник милиции, начал стрелять из окна дома по улице Бородина в Екатеринбурге. Он ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Школьница после операции находится в тяжелом состоянии в реанимации, а росгвардейца после оказания медпомощи отпустили домой.

48-летний подозреваемый был задержан. Ранее он работал инспектором патрульно-постовой службы в звании старшего прапорщика милиции. Его уволили из органов внутренних дел еще до реорганизации милиции в полицию.

Соседка мужчины сообщила журналистам, что он работал в частном охранном предприятии, по ее словам, был "начальником охраны". При задержании у мужчины изъяли карабин "Вепрь", на который у него было разрешение с 2010 года.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.