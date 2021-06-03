У раненной при стрельбе в Екатеринбурге девочки врачи отметили положительную динамику

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Врачи отмечают положительную динамику в состоянии девятилетней девочки, которая пострадала при стрельбе в Екатеринбурге в воскресенье и была введена после операции в медикаментозный сон, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе свердловского Минздрава.

"По состоянию на вчерашний вечер да, (наблюдается положительная динамика - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в целом, состояние ребенка оценивается как "тяжелое, стабильное".

Ранее сообщалось, что в воскресенье пьяный мужчина, как впоследствии оказалось - бывший сотрудник милиции, открыл стрельбу из окна дома по улице Бородина в Екатеринбурге. В результате огнестрельные ранения получила 9-летняя девочка и сотрудник Росгвардии. Девочку после операции перевели в тяжелом состоянии в реанимацию, ее ввели в медикаментозный сон. Ожидается, что ребенок пробудет в больнице несколько недель. Росгвардейцу оказали медицинскую помощь в больнице и отпустили домой.

48-летний подозреваемый Сергей Болков был задержан и отправлен на медосвидетельствование. Суд отправил обвиняемого под стражу до 29 июля. Ему предъявлено обвинение в покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего (ч.3 ст.30, п.п. "а", "в", "е", "и" ч.2 ст.105 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК РФ).

Ранее он служил в должности инспектора патрульно-постовой службы в звании старшего прапорщика милиции. Но, по данным пресс-службы регионального ГУ МВД, его уволили из органов внутренних дел в 2011 году. Во время заседания суда обвиняемый озвучил, что в данный момент не работает и находится на пенсии. В ходе допроса в качестве обвиняемого Болков признал вину и раскаялся. Кроме того, он заявил, что события помнит "урывками", и подтвердил, что стрелял.

При задержании у него изъяли карабин "Вепрь", на который имелось официальное разрешение с 2010 года.

Расследование дела поставлено на контроль руководителя СКР России.