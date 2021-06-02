Михаила Меня досрочно освободили от должности аудитора Счетной палаты

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду досрочно освободил Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты РФ.

Решение принято на основании поступившего в верхнюю палату представления президента РФ о досрочном освобождении Меня, который написал заявление об отставке. Вместо него сенаторы предложили назначить аудитором первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову.

Бывший губернатор Ивановской области, аудитор Счетной палаты Мень обвинялся в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году (часть 4 статьи 160 УК РФ). 17 мая стало известно, что Тверской суд Москвы прекратил его уголовное преследование в связи с истечением срока давности преступления.

Согласно решению суда, мера пресечения в виде подписки о невыезде с бывшего губернатора снята.

Адвокат Мурад Мусаев отметил, что в отношении двух других фигурантов дело также прекращено.

По данным СК РФ, по делу также были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.

По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, "совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из министерства финансов для поддержки Ивановской области".

"По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Указанные денежные средства на следующий день были похищены преступной группой", - говорилось в сообщении СК РФ.

Вину Мень не признавал и считал свое преследование недоразумением.

Он был задержан в середине ноября 2020 года. 19 ноября суд оставил его на свободе под запрет определенных действий: ему запретили общаться с определенными людьми, пользоваться интернетом и связью и разрешили выходить из дома только на два часа в сутки.

23 марта 2021 года по ходатайству прокуратуры суд над Менем перевели из Ивановской области в Москву. 20 апреля Меню смягчили меру пресечения на подписку о невыезде.