Что произошло за день: суббота, 5 июня

Арест участников конфликта с новосибирским автоинспектором, сотрудник СИЗО и гостайна

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Новосибирске арестованы два участника закончившегося стрельбой конфликта с автоинспектором. Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов заключены под стражу до 4 августа по обвинениям в применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти. Они находились в машине с Векилом Абдуллаевым, который получил смертельное ранение в голову, когда пытался помешать остановившим их сотрудникам ДПС.

- Путин посоветовал главе MI6 не портить отношения Москвы и Лондона. Российский лидер предположил, что британский чиновник изменит свое мнение о том, является ли Россия слабеющей державой, когда наберется опыта.

- Сечин увидел угрозу долгосрочной стабильности поставок нефти. Глава "Роснефти" пояснил, что дело в недоинвестировании на фоне конъюнктурных интересов инвесторов. В своем выступлении на ПМЭФ Сечин сообщил, что для поддержания текущего уровня добычи до 2040 года в мировую нефтегазовую отрасль требуется инвестировать порядка $17 трлн.

- Суточный COVID-прирост в РФ вновь превысил отметку в 9 тысяч и составил 9145 случаев. В Москве 2 897 новых случаев, что на 3% выше показателей пятницы.

- Сотрудника подмосковного СИЗО задержали по делу о разглашении гостайны. Как рассказал информированный источник, дело касается распространения записей переговоров, других подробностей не приводится.

- На Урале в тайге пропал девятилетний мальчик. Ребенок пропал в 60 км от Североуральска в Свердловской области, когда вместе с отцом в составе незарегистрированной туристической группы совершал подъем на Уральский хребет.