Песков заявил, что в Кремле не следили за делом оппозиционера Гудкова

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не следили за ситуацией вокруг оппозиционера Дмитрия Гудкова.

Вопрос о ситуации вокруг политика был задан журналистами в ходе их общения с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым: пресс-секретаря спросили, следили ли в Кремле "за этим делом и отъездом Гудкова".

"Не, мы не следили за этим делом и за отъездом Гудкова", - сказал Песков.

Пресс-секретарю также задали вопрос, беспокоит ли президента "отъезд политиков из страны, когда они уезжают из-за возможного уголовного преследования".

"Да нет, абсолютно. Если это законный выезд из страны – любой гражданин может, если он не имеет никаких обременений, поражения в правах. Он может прекрасно выехать страны, вернуться в страну или не вернуться в страну. Это абсолютно свободный процесс", - сказал Песков.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил накануне вечером, что покинул Россию в связи с уголовным преследованием по делу о причинении имущественного вреда.

"Мое решение (покинуть страну - ИФ) поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках", - написал Гудков в телеграме, добавив, что подъезжает к Киеву.

Оппозиционер также сообщил "Интерфаксу", что после Киева собирается поехать в Варну (Болгария), где в настоящее время находятся его родители.

"О дальнейших моих планах сообщу позже", - сказал Гудков агентству.

Гудков был задержан в минувший вторник в рамках уголовного дела о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Перед задержанием в рамках уголовного дела было проведено более 5 обысков, в том числе, у оппозиционера на даче и в квартире в Москве.

Также в качестве подозреваемой была задержана тетя Гудкова – Ирина Ермилова.

По данным защиты, в деле идет речь о неуплате долга организацией, которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн руб. Потерпевшим в деле выступает департамент городского имущества – собственник помещения, отмечали адвокаты.

Гудков и Ермилова отрицают все подозрения следствия. Он заявил, что уголовное дело, по которому он задержан, касается фирмы его родителей, к которой он не имеет отношения.

Спустя 48 часов после задержания Гудков был отпущен из ИВС.