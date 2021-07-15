Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:07Заразились
на 14.07В России 5 857 002+23 827В мире 187 795 909+533 322

Платные вытрезвители могут появиться в РФ уже в октябре

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Коммерческие вытрезвители могут появиться в России уже в октябре, министерство юстиции РФ в третьем квартале года должно завершить экспертизу соответствующего документа, определяющего порядок работы подобных заведений, сообщает в четверг газета "Известия".

"Порядок (работы вытрезвителей - ИФ) уже подготовлен и согласован всеми тремя федеральными органами (Минздравом, Минтрудом и МВД - ИФ). В настоящее время он проходит экспертизу в министерстве юстиции, после чего, мы надеемся, будет опубликован и вступит в силу. Мы рассчитываем на то, что работа по этому документу будет завершена в третьем квартале", - сказал изданию заместитель министра здравоохранения РФ Олег Сагалай.

По его словам, на которые ссылается издание, в документе прописаны структура, штатная численность, параметры помещений, освещенности подобных заведений. Рекомендовано оснастить вытрезвители душевыми и туалетами, камерами хранения и обязательно медицинским кабинетом.

Полномочиями по открытию таких заведений новое законодательство наделяет региональные и муниципальные власти. Государство может на льготных условиях предоставить площади, а частная клиника или предприятие иного профиля, взявшись за это дело, будут оказывать постояльцам платные услуги, отмечается в статье. Уточняется, что клиентов в вытрезвители будут привозить полицейские патрули при соблюдении ряда правил. Так, беременных и подростков доставлять в эти учреждения запрещено, пишут "Известия".

РФ Минздрав Минтруд МВД

Новости по теме

Новости

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента

РФ вошла в топ-5 стран по числу запросов к Twitter об удалении контента

ЦИК опроверг сообщения о выходных для школьников на время выборов в Думу

Что произошло за день: среда, 14 июля

Дело Baring Vostok

Прокуратура сочла доказанной вину фигурантов "дела Baring Vostok"

Прокуратура сочла доказанной вину фигурантов "дела Baring Vostok"

Российский эксперт допустил прекращение операций хакеров из REvil

Российский эксперт допустил прекращение операций хакеров из REvil

Уровень новейших вооружений в российской армии превысил 70%

Уровень новейших вооружений в российской армии превысил 70%

Путин и Лукашенко поручили разработать план противодействия санкциям

Путин и Лукашенко поручили разработать план противодействия санкциям

Чартерные полеты из РФ на курорты Египта могут возобновить в середине августа

РФ возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля

РФ возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля

Трутнев предложил изменить механизм компенсации при потере имущества из-за ЧС

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');