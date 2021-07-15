Платные вытрезвители могут появиться в РФ уже в октябре

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Коммерческие вытрезвители могут появиться в России уже в октябре, министерство юстиции РФ в третьем квартале года должно завершить экспертизу соответствующего документа, определяющего порядок работы подобных заведений, сообщает в четверг газета "Известия".

"Порядок (работы вытрезвителей - ИФ) уже подготовлен и согласован всеми тремя федеральными органами (Минздравом, Минтрудом и МВД - ИФ). В настоящее время он проходит экспертизу в министерстве юстиции, после чего, мы надеемся, будет опубликован и вступит в силу. Мы рассчитываем на то, что работа по этому документу будет завершена в третьем квартале", - сказал изданию заместитель министра здравоохранения РФ Олег Сагалай.

По его словам, на которые ссылается издание, в документе прописаны структура, штатная численность, параметры помещений, освещенности подобных заведений. Рекомендовано оснастить вытрезвители душевыми и туалетами, камерами хранения и обязательно медицинским кабинетом.

Полномочиями по открытию таких заведений новое законодательство наделяет региональные и муниципальные власти. Государство может на льготных условиях предоставить площади, а частная клиника или предприятие иного профиля, взявшись за это дело, будут оказывать постояльцам платные услуги, отмечается в статье. Уточняется, что клиентов в вытрезвители будут привозить полицейские патрули при соблюдении ряда правил. Так, беременных и подростков доставлять в эти учреждения запрещено, пишут "Известия".