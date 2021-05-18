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Депутаты в Татарстане предложили ограничить оборот оружия

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Татарстанские парламентарии готовят обращения в Госдуму РФ по ограничению оборота оружия после стрельбы в казанской школе №175, сообщает пресс-служба Госсовета республики во вторник.

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"Хотим подготовить обращения по упорядочению оборота оружия. В 2018 году после событий в Керчи выступили с законодательной инициативой в Госдуму об увеличении возраста для продажи оружия до 21 года. На федеральном уровне не поддержали. Вот если бы она тогда была принята, такой беды бы не случилось в гимназии №175", - приводит пресс-служба слова главы татарстанского парламента Фарида Мухаметшина.

Мухаметшин также сообщил, что татарстанские депутаты готовят ряд законопроектов, в том числе связанных с проблемой распространения наркотиков и по вопросам защиты от фейков в соцсетях.

11 мая законно владевший оружием 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.

Галявиев сдался полиции и был арестован по обвинению в массовом убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).

Стрельба в казанской школе

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Татарстан

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