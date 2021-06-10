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Что произошло за день: четверг, 10 июня

COVID-заболеваемость вернулась к показателям марта, умерла депутат Лариса Шойгу, туроператоры просят открыть зарубежные направления

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве, подтвердили в Кремле. В районе одноименного парка постепенно усиливают меры безопасности, жителей Женевы просят в день проведения саммита поработать из дома.

- Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу. По словам источника, сестра министра обороны РФ скончалась после тяжелой болезни.

- Суточный COVID-прирост в РФ впервые с марта превысил 11,6 тыс. В Москве второй день фиксируют январские показатели заболеваемости: 5 245 случаев COVID-19.

- Туроператоры РФ попросили открыть направления массового зарубежного отдыха. АТОР предлагает возобновить авиасообщение с курортами, которые пользуются массовым спросом у россиян и которые готовы принимать гостей из РФ без карантина. В частности, такие условия уже объявили Турция, Кипр, Греция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис.

- Блогер Юрий Хованский арестован на два месяца. Из документов, представленных в суде, следует, что блогер признал вину частично.

- Facebook и Telegram оштрафованы в РФ на 17 и 10 млн рублей соответственно. Соцсеть и мессенджер признали виновными в неудалении противоправного контента.

- УЕФА обязал сборную Украины убрать политический лозунг с формы. Вопросы у Союза вызвала надпись "героям слава" на внутренней стороне футболки. Лозунг "Слава Украине" на внешней стороне формы разрешили оставить.

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