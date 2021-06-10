Россиянам все же разрешат не принимать у застройщика квартиру с недостатками

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Думский комитет по собственности доработал поправки в закон о долевом строительстве: депутаты убрали из них вызвавшую споры норму, которая могла лишить граждан права не принимать у застройщика квартиру с недостатками.

Нынешняя версия законопроекта № 1134552-7 опубликована в электронной базе данных парламента.

Председатель комитета Николай Николаев, один из авторов законопроекта, объяснил через телеграм-канал, что норма имела редакционный характер", но, поскольку вызвала широкий общественный резонанс, ее решили убрать, чтобы не допустить недопониманий и разночтений.

"И за это хотелось бы сказать отдельное спасибо тем людям, которые обратили на нее внимание и высказали свое отношение. Я уже как-то писал о том, что законы должны писать понятным для людей языком. И раз уж возникают какие-либо недопонимания, то их необходимо устранять", - написал он.

Сейчас по закону гражданин до подписания передаточного акта на квартиру имеет право потребовать от застройщика составления еще одного акта, в котором должны быть указаны недочеты и несоответствия квартиры установленным требованиям. Застройщик должен безвозмездно устранить эти недостатки "в разумный срок", либо соразмерно уменьшить цену договора, либо возместить гражданину расходы на устранение недостатков.

До того, как застройщик выполнит одно из этих действий, гражданин мог отказываться от подписания передаточного акта на квартиру.

Внесенный депутатами в марте законопроект убирал норму о том, что участник долевого строительства вправе отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недочетов. Поправки в мае были приняты в первом чтении.

Ранее эксперты и застройщики, опрошенные "Интерфаксом", назвали две причины, по которым данное нововведение могло было быть выгодно застройщикам. Первое - платежи за ЖКХ. По закону, бремя уплаты коммунальных платежей переходит от застройщика к покупателю квартиры сразу после подписания передаточного акта на квартиру. Если в квартире есть недостатки, то застройщик их устраняет, а гражданин только после этого подписывает передаточный акт. Плата за ЖКХ была одной из норм, мотивировавших застройщиков на оперативное устранение недостатков.

Вторая причина - штрафные санкции за просрочку сдачи объекта. Если застройщик из-за устранения недостатков не уложился в прописанный в договоре срок на передачу ключей, то покупатель имеет право взыскать с него неустойку. Ее размер рассчитывается исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России от цены договора за каждый день просрочки.

Комитет Госдумы по финансовому рынку обращал внимание депутатов на то, что данный законопроект нуждается в существенной доработке, так как повлечет снижение уровня защиты дольщиков.

При обсуждении законопроекта в первом чтении, депутат Николай Коломейцев обратил внимание парламента на то, что несколько статей документа ущемляют права дольщиков, а не защищают их. "Ну, например, предлагается лишить участников долевого строительства права на отказ от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства до исключения застройщиком установленных недостатков. Вы внимательно почитайте свой закон", - сказал Коломейцев. Николаев ему возражал и предполагал, что Коломейцев прочитал это не в законопроекте, а в газете.

После исключения спорной нормы в документе остались уточняющие нормы, касающиеся долевого строительства. В частности, расширяются основания, по которым "недострой" может быть исключен из единого реестра проблемных объектов, уточняются сведения, которые должны раскрывать застройщики.