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МВД ужесточило обвинение тете оппозиционера Дмитрия Гудкова

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение тете бывшего депутата Госдумы, оппозиционера Дмитрия Гудкова - Ирине Ермиловой в причинении имущественного вреда в составе группы лиц, сообщила "Интерфаксу" адвокат Анастасия Саморукова в пятницу.

"Следственный департамент МВД предъявил обвинение Ирине Ермиловой по пунктам "а" и "б", части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - сказала Саморукова.

Таким образом, по словам адвоката, обвинение ужесточено, поскольку ранее Ермиловой вменялась та же статья, но без "пункта" о группе лиц.

Санкция по данной статье предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Уголовное преследование Гудкова и его тети

Как сообщалось, Ермилова была задержана 1 июня, однако 3 июня Тверской суд отказался избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий о которой ходатайствовало следствие.

Ермилова была отпущена из суда без меры пресечения.

По данным защиты, в деле идет речь о неуплате долга организацией, которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн руб. Потерпевшим в деле выступает департамент городского имущества - собственник помещения, отмечали адвокаты.

Вторым фигурантом по этому делу проходит ее племянник - оппозиционер, экс-депутат Государственной думы Дмитрий Гудков, который 3 июня был отпущен из ИВС спустя 48 часов после задержания под обязательство о явке.

Подозрения следствия оба отрицают.

6 июня Гудков сообщил, что покинул Россию в связи с уголовным преследованием семьи и его самого. Оппозиционер сообщил, что добрался до Киева, после чего собирается поехать в Варну (Болгария), где в настоящее время находятся его родители.

Ирина Ермилова Дмитрий Гудков МВД Москва Анастасия Саморукова

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