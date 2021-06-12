Что произошло за день: суббота, 12 июня

COVID-ограничения в Москве, планы Байдена одному выйти к прессе после встречи с Путиным, происшествие на матче Дания - Финляндия на Евро-2022

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве снова объявили COVID-ограничения. На фоне рекордных в этом году 6 701 заболевшего COVID-19 за сутки мэр Москвы Сергей Собянин объявил 15-19 июня нерабочими днями. Работодателей призвали перевести на удаленку не менее 30% сотрудников (без учета привитых), а также пожилых и людей с хроническими заболеваниями. С 13 до 20 июня будет запрещена работа кафе, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00, также будут закрыты детские комнаты и фуд-корты в ТЦ и развлекательные объекты в парках. Введение пропусков не обсуждается.

- Владимир Путин заявил о 18 млн привитых от коронавируса россиян. В беседе с лауреатами государственных премий после торжественной церемонии он подчеркнул, что вакцинировать необходимо 60% граждан. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "демократия - это прекрасно", но людей необходимо подталкивать к вакцинации. Он также заявил о планах выпустить вакцину для подростков к 15 сентября. По последним данным, в целом по России за сутки выявили 13,5 тыс. заболевших.

- Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Владимиром Путиным 16 июня. В Кремле это решение объяснили предпочтениями президента США, обратив внимание на то, что после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Байден также вышел к прессе один.

- США планируют к 2030 году увеличить с двух до пяти число авиабаз с ядерным оружием. Это связано с поступлением на вооружение ВВС США новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.

- Шествие "Бессмертного полка" 24 июня решили не проводить. Организаторы сослались на обстановку с заболеваемостью коронавирусом.

- Россиянка Павлюченкова проиграла представительнице Чехии Крейчиковой в финале Roland Garros. Результат встречи – 1:6, 6:2, 6:4 в пользу Крейчиковой. Продолжительность игры составила 1 час 58 минут.

- Футболист сборной Дании потерял сознание во время матча Евро-2020. Полузащитнику Кристиану Эриксену стало плохо в конце первого тайма встречи с командой Финляндии. В результате матч отложили на неопределенное время.