В "ЕР" уточнили, что по-прежнему согласны с МВД по лимиту превышения скорости

В партии и полиции считают, что снижать нештрафуемый порог с 20 до 10 км/ч не нужно

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Фракция "Единая Россия" в Госдуме не поддерживает идею снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости на российских дорогах с 20 до 10 км/ч, заявил "Интерфаксу" первый зампред фракции Андрей Исаев.

"Мы тоже считаем, что снижать нештрафуемый порог не нужно", - сказал Исаев агентству в пятницу, отвечая на вопрос, солидарны ли в ЕР с позицией МВД России по этому вопросу.

Он добавил, что во фракции "с крайней осторожностью" относятся к предложениям, связанным со снижением этого порога. Это касается, по словам Исаева, и предложения депутата-единоросса Александра Васильева. Он высказал в СМИ идею нивелировать порог и штрафовать за превышение даже на 1 км/ч, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах.

7 ноября глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что снижать нештрафуемый порог с 20 км/ч до 10 км/ч в России не будут, в новом Кодексе административных правонарушений это учтено.

"Мы категорические противники такого нововведения сокращения нештрафуемого порога с 20 км/ч до 10 км/ч. И могу успокоить наших зрителей – позиция МВД в новой редакции Кодекса административных правонарушений учтена. И даже величина штрафов не меняется", - сказал Колокольцев в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

По его словам, состояние дороги значительнее влияет на безопасность, чем "манипулирование 10 км/ч больше, 10 км/ч меньше".

В 2019 году бывший премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил правительству и МВД проанализировать правила установки переносных камер, фиксирующих нарушение ПДД, а также вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.

В декабре прошлого года пресс-секретарь экс-главы правительства Олег Осипов сообщал, что Медведев "действительно сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, о чем председатель правительства РФ неоднократно говорил".

Тогда же вице-премьер правительства РФ Максим Акимов заявлял журналистам, что снижение допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 км/час будет вводиться в РФ постепенно, нововведение будет опробовано в пилотных зонах.

В свою очередь глава МВД Колокольцев позже сообщил, что в ведомстве выступают против снижения нештрафуемого лимита до 10 км/ч.