Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:58Заразились
на 20.11В России 2 039 926+24 318В мире 56 898 415+650 433

В "ЕР" уточнили, что по-прежнему согласны с МВД по лимиту превышения скорости

В партии и полиции считают, что снижать нештрафуемый порог с 20 до 10 км/ч не нужно

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Фракция "Единая Россия" в Госдуме не поддерживает идею снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости на российских дорогах с 20 до 10 км/ч, заявил "Интерфаксу" первый зампред фракции Андрей Исаев.

"Мы тоже считаем, что снижать нештрафуемый порог не нужно", - сказал Исаев агентству в пятницу, отвечая на вопрос, солидарны ли в ЕР с позицией МВД России по этому вопросу.

Он добавил, что во фракции "с крайней осторожностью" относятся к предложениям, связанным со снижением этого порога. Это касается, по словам Исаева, и предложения депутата-единоросса Александра Васильева. Он высказал в СМИ идею нивелировать порог и штрафовать за превышение даже на 1 км/ч, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах.

7 ноября глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что снижать нештрафуемый порог с 20 км/ч до 10 км/ч в России не будут, в новом Кодексе административных правонарушений это учтено.

"Мы категорические противники такого нововведения сокращения нештрафуемого порога с 20 км/ч до 10 км/ч. И могу успокоить наших зрителей – позиция МВД в новой редакции Кодекса административных правонарушений учтена. И даже величина штрафов не меняется", - сказал Колокольцев в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

По его словам, состояние дороги значительнее влияет на безопасность, чем "манипулирование 10 км/ч больше, 10 км/ч меньше".

В 2019 году бывший премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил правительству и МВД проанализировать правила установки переносных камер, фиксирующих нарушение ПДД, а также вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.

В декабре прошлого года пресс-секретарь экс-главы правительства Олег Осипов сообщал, что Медведев "действительно сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, о чем председатель правительства РФ неоднократно говорил".

Тогда же вице-премьер правительства РФ Максим Акимов заявлял журналистам, что снижение допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 км/час будет вводиться в РФ постепенно, нововведение будет опробовано в пилотных зонах.

В свою очередь глава МВД Колокольцев позже сообщил, что в ведомстве выступают против снижения нештрафуемого лимита до 10 км/ч.

Госдума Единая Россия Андрей Исаев Александр Васильев

Новости по теме

Новости

Для экс-главы района Подмосковья Шестуна запросили 20 лет колонии

Экономический кризис

S7 на два года сократит зарплаты пилотов

Сулейман Керимов выиграл суд о клевете у издателей "Ведомостей" и "Собеседника"

Главный инфекционист РФ заявил, что ремдесивир доказал свою эффективность

Депутат Госдумы связал рост аварийности с улучшением качества дорог

Пандемия коронавируса

Итоговое сочинение для выпускников перенесли с декабря на апрель

Итоговое сочинение для выпускников перенесли с декабря на апрель
Пандемия коронавируса

Антитела выявлены у 100% добровольцев, привитых вакциной "Вектора"

Пандемия коронавируса

В России зарегистрировали рекордные 24 318 случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали рекордные 24 318 случаев COVID-19 за сутки

В Приморье ввели режим ЧС после ледяного дождя

В Приморье ввели режим ЧС после ледяного дождя

Денис Буцаев может снова возглавить Российский экологический оператор

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');