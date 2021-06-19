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Правительство Кузбасса окажет помощь пострадавшим в катастрофе Л-410

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Правительство Кемеровской области окажет пострадавшим при крушении самолета Л-410 в Кузбассе всю необходимую помощь, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе правительства.

"Полная медицинская помощь будет оказана пострадавшим. И всем семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь", - сказал представитель пресс-службы, добавив, что траура объявлено не будет.

Отмечается, что размер и сроки оказания помощи будут определены позже.

В РоссииДОСААФ приостановил полеты самолетов Л-410 после крушения в КузбассеДОСААФ приостановил полеты самолетов Л-410 после крушения в КузбассеЧитать подробнее

Ранее сообщалось о крушении самолета Л-410 в Кузбассе, который принадлежит ДОСААФ. На борту находились парашютисты.

Борт осуществлял тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области. В ходе полета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате самолета на аэродром вылета. При развороте он, задев крону деревьев крылом, упал на землю.

По данным транспортной прокуратуры и Западно-Сибирского СУ СКР, при крушении Л-410 погибли четыре человека.

По данным властей региона, пять человек в настоящее время находятся в реанимации, еще восемь - в больнице, двоих медики уже отпустили из больницы.

В связи с крушением самолета в Кузбассе возбуждено уголовное дело.

Кемеровская область Л-410

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