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Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до 30 сентября

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности в Новосибирской области будет продлен до 30 сентября, сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"С учетом того, что самый тяжелый период может оказаться впереди, это осень, предлагаю продлить режим повышенной готовности до 30 сентября", - сказал он.

Также, сказал он, предлагается ввести дополнительные ограничения.

"Нужно исключить подготовку и проведение мероприятий с массовым участием людей, зрителей, в том числе мероприятий, которые проводятся на улице. Проведение спортивно-массовых мероприятий - исключительно без зрителей, по возможности, перенесите сроки таких мероприятий, если есть необходимость их провести по графику соревнований, с соблюдением всех мер санитарной безопасности", - сказал губернатор.

Официальные мероприятия в закрытых помещениях рекомендуется проводить с заполнением не более 50% от вместимости помещений, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Губернатор подчеркнул, что при этом необходимо наращивать темпы вакцинирования. "Только в этом, наверное, спасение, иначе осень будет очень тяжелой", - сказал он

По данным Минздрава региона, за минувшие сутки в регионе выявлено 150 случаев COVID-19, госпитализировано с подозрением на пневмонию 212 человек. Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, что за предыдущую неделю зафиксировано 838 новых случаев коронавирусной инфекции, на 185 больше, чем неделей ранее, у 82% заболевших инфекция протекает как ОРВИ. По данным оперштаба региона, всего в регионе зафиксировано более 45 тыс. случаев, умерло от коронавируса почти 2 тыс. человек. Госпитализировано более 3 тыс. пациентов

В настоящее время в регионе действует масочный режим в общественных местах и требование социальной дистанции.

Хроника 09 января 2020 года – 21 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Новосибирская область Андрей Травников COVID-19 коронавирус

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