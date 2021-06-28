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Минздрав РФ не определился с позицией по происхождению коронавируса

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Четкой позиции о происхождении COVID-19 нет, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня четкой позиции по поводу того, что этиология этого коронавируса естественная или искусственная, финальной нет (...)", - сказал Мурашко в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Мурашко отметил, что для исследования происхождения коронавируса проводились инспекции, так как появление вируса до сих пор вызывает много вопросов у экспертов. Однако, по мнению министра, сегодня говорить о том, что коронавирус имеет искусственное происхождение, нельзя, такой позиции у экспертов нет.

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По словам главы Минздрава, от специалистов "звучит недовольство, что они не имеют полной картины, что на все вопросы не получены ответы. Такие высказывания звучат, они есть, но выводов официальных на эту тему не сделано".

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в феврале 2021 года посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

Между тем 13 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на саммите "Большой семерки" заявил, что не исключает версию лабораторной утечки COVID-19, и Китай должен помочь в расследовании источника вируса.

Минздрав РФ Михаил Мурашко коронавирус

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