Ревакцинацию от COVID в июле пройдут более 10 тыс. военнослужащих РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Повторную иммунизацию в июле текущего года пройдут более десяти тысяч военнослужащих Минобороны, сообщает в пятницу российское военное ведомство.

Повторно привиться против коронавируса обязаны "военнослужащие всех категорий, уже получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года", сказано в пресс-релизе.

По данным Минобороны, "до конца текущего года планируется повторно привить свыше 860 тыс. военнослужащих, членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих и гражданского персонала".

Повторная иммунизация, которая накануне, 1 июля, стартовала в Вооруженных силах РФ, проводится в военно-медицинских организациях Минобороны России. А также - в воинских частях, в том числе в отдаленных гарнизонах силами выездных мобильных прививочных бригад, говорится в сообщении.

22 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в российской армии от коронавируса вакцинировано более 900 тыс. человек.

В ноябре 2017 года президент РФ своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 902 758 человек. 1 013 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.

5 марта Шойгу заявил, что самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом и смертности от него в России - в Вооруженных силах.

Сообщалось, что в Вооруженных силах РФ применяют вакцину "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"), которая разработана научным центром имени Н.Гамалеи Минздрава РФ. Российские военные принимали участие в испытаниях этой вакцины.

Повторная вакцинация в России

30 июня Минздрав РФ объявил о старте в российских регионах повторной вакцинации от коронавирусной инфекции и вакцинации перенесших заболевание в соответствии с утвержденными временными рекомендациями ведомства. Повторная вакцинация от COVID-19 может производиться любым из зарегистрированных в России препаратов. При этом для повторной вакцинации не нужно проходить анализ на наличие антител к коронавирусу - в соответствии с позицией Всемирной организации здравоохранения она будет проводиться вне зависимости от их наличия и количества.

Актуальная статистика по коронавирусу в РФ

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 218 случаев, скончались за сутки 679 пациентов, это новый антирекорд по числу умерших за время пандемии, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

В четверг в России было зафиксировано 672 летальных исхода среди инфицированных, в среду зарегистрировано 669 скончавшихся.

Наиболее высокие показатели смертности зафиксированы в Москве - 112 и Санкт-Петербурге - 101.