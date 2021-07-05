Благотворители возместят ущерб от порчи 800 машин наводнением в Крыму

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Свыше 800 автомобилей пострадали в результате циклона в Ялте и Керчи, государство, скорее всего, не сможет возместить ущерб, это вызвались сделать бизнесмены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"За счет государственного бюджета это сделать вряд ли получится, в стране таких прецедентов нет. Я провел переговоры с рядом представителей крупного бизнеса. Есть возможность через благотворительный фонд, индивидуально подойдя к каждой ситуации, по решению комиссии выплатить людям средства", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС в понедельник в Симферополе.

Он уточнил, что в Керчи пострадало свыше 700 машин, в Ялте - более 100. Компенсацию, как ожидается, в первую очередь получат те, чьи машины стоили меньше 300 тысяч рублей. "(У кого машины стоили) от 300 тысяч и выше - формируем (списки - ИФ), общаемся со всеми, ни одна семья без помощи не останется", - заявил Аксенов.

Как сообщалось, ливни идут в Крыму с конца мая, почти ежедневно объявляется штормовое предупреждение.

Режим ЧС действует в республике с 17 июня из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. По предварительным данным, прямой ущерб составляет 12,5 млрд рублей.

Очередные сильные дожди накрыли Крым в ночь на 4 июля. Больше всего происшествий зафиксировано в Бахчисарайском районе на юго-западе полуострова, где выпало две месячные нормы осадков. Одна женщина погибла, в зоне подтопления - порядка 130 домов. Ущерб подсчитывается.